Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС

Українська туристка з Рівного загинула минулого тижня під час відпочинку в Єгипті. Жінка займалася підводним плаванням.

Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"13 лютого в Єгипті загинула українка. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Планується, що 19 лютого тіло померлої буде доставлено в Україну (Львів)", - зазначив він.

Як пише видання "Рівне вечірнє" з посиланням на МЗС, нещастя трапилося з 65-річною мешканкою Рівного. Повідомляється, що жінка займалася підводним плаванням. Проте точних деталей смерті в МЗС не розголошують, посилаючись на особисті дані.

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