Найманці РФ від початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", озброєні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру недалеко від населеного пункту Зайцеве. Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 190 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.