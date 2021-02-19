РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини Марченко та інших осіб, пов'язаних з його холдингом, - Аваков
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Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прем'єрі фільму "Позивний "Італієць" про справу Віталія Марківа.
"Щойно завершилося засідання РНБО, на якому ухвалили рішення про відповідні санкції стосовно пана Медведчука, Оксани Марченко і ще деяких осіб, пов'язаних із холдингом Медведчука", - зазначив Аваков.