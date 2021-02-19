Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму, - Данілов

Причина, через яку Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко - фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції накладаються на все майно, яке є у пана Медведчука", - зазначив Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

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Секретар РНБО пояснив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінального провадження за статтею 258-5 (Фінансування тероризму), в якому фігурують імена як Віктора Медведчука, так і Оксани Марченко.

На запитання журналістів, чи торкнуться санкції тв-каналу "1+1", де у Марченко є частка акцій, Данілов, сказав, що санкції торкнуться тільки цих акцій, їх не можна буде відчужувати.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента країни. Інформації про такий указ поки немає.