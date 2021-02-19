РНБО ввела санкції проти літаків, якими Медведчук літав до Москви

Серед 19 юридичних та 8 фізичних осіб, проти яких Рада національної безпеки та оборони ввела санкції, є 5 літаків, які здійснювали перельоти за маршрутом Київ - Москва.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Ради національної безпеки та оборони були застосовані санкції до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема до п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти маршрутом Київ - Москва ... Літаки, на які накладено санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно правовим актам України", - сказано в повідомленні.

Також РНБО ввела санкції проти компаній, які обслуговують ці літаки.

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Пресслужба ОП нагадала, що ще 2 вересня 2015 року РНБО ухвалила рішення, яким були введені санкції щодо окремих російських авіаперевізників. А з 25 жовтня 2015 року уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та Російською Федерацією.