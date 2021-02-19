Данілов назвав людей і компанії з оточення Медведчука, проти яких РНБО ввела санкції. ПЕРЕЛІК

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Серед осіб, які потрапили під санкції, п'ятеро громадян Російської Федерації (Вацковскій Костянтин Борисович, Донченко Віталій Валерійович, Лісогор Сергій Вікторович, Попов Михайло Юрійович і Маслюк Олександр Миколайович), а також троє громадян України. Серед українців - Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції було введено 2 лютого), Марченко Оксана Михайлівна, дружина нардепа Віктора Медведчука, сам Медведчук Віктор Володимирович.

Також, за словами Данілова, під санкції потрапили компанії, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також компанії, частини яких зареєстровані в Молдові та інших країнах. Він додав, що санкції введено і щодо п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти маршрутом Київ - Москва.

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За словами Данілова, щодо фізичних осіб застосовано санкцію у вигляді блокування активів терміном на 3 роки.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Вацковскій, Донченко, Лісогор та Маслюк - російські бізнесмени, які є власниками або керівниками підприємств у Ростовській області, пов'язаних з поставками вугілля та інших енергоресурсів. Зокрема, Вацковскій володіє і керує компанією "Дон-Експорт" (Донецьк, Ростовська обл.), основною діяльністю якої названо вантажні перевезення, і виручка якої в 2019 році становила 215,6 млн руб. Лісогор є директором ТОВ "Торговий дім Донське вугілля" (Ростов-на-Дону), яким володіють Маслюк і Донченко.

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