Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами окупований Донбас

Завод розташований у Новошахтинську Ростовської області РФ, ним володіють дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко і цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк.

Про це з посиланням на джерела в РНБО повідомляє Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк - 25%. Цей завод забезпечує нафтопродуктами терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". При цьому санкції проти Лавренюк могли ввести і як проти іноземної особи, адже у неї є паспорт РФ.

Ще кілька років тому журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування "Нафта для куми Путіна", в якому повідомили про причетність Марченко до освоєння нафтових родовищ у Росії. Зокрема, компанія, яка належить дружині Медведчука, виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії. Тоді Новошахтинський нафтопереробний завод не відповів на запит журналістів про їх потенційних покупців.

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При цьому Медведчук сам заявив в ефірі свого телеканалу NewsOne про те, що його дружина володіє бізнесом на території Росії. Він цілком відверто говорив, що інформація в розслідуванні журналістів програми "Схеми", "переважно відповідає дійсності".