Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню

Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню, якщо існує загроза життю військовослужбовців.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кожен командир має приймати власне рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", - зазначив Данілов.

Він додав, що в разі небезпеки для життя військовослужбовців таке рішення приймається миттєво.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська постійно порушують режим припинення вогню.

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