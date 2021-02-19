Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні видав укази про створення та реорганізацію Військово-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях. Командуванню Об'єднаних сил і главам ОДА доручено вжити всіх відповідних заходів.