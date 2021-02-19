Зеленський утворив і реорганізував ВЦА у Донецькій і Луганській областях
Як передає Цензор.НЕТ відповідні укази №61/2021 та №62/2021 розмістили на сайті Офісу президента.
Донецька область
У Донецькій області утворили:
Світлодарську міську ВЦА;
Торецьку міську ВЦА;
Волноваську міську ВЦА;
Вугледарську міську ВЦА;
Мирненську селищну ВЦА;
Ольгинську селищну ВЦА;
Сартанську селищну ВЦА;
Авдіївську міську ВЦА;
Мар'їнську міську ВЦА;
Очеретинську селищну ВЦА.
Було реорганізовано такі ВЦА:
селища Зайцеве шляхом приєднання до Світлодарської міської ВЦА;
міста Торецьк шляхом приєднання до Торецької міської ВЦА;
міста Волноваха шляхом приєднання до Волноваської міської ВЦА;
сіл Коминтернове, Водяне та Заїченко - до Сартанської селищної ВЦА;
сіл Широкине і Бердянське - до Сартанської селищної ВЦА;
міста Авдіївка шляхом приєднання до Авдіївської міської ВЦА;
міста Красногорівка шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА;
міста Мар'їнка та села Перемога шляхом приєднання до Мар'їнської міської ВЦА
Луганська область
У Луганській області утворили:
Гірську міську ВЦА;
Лисичанську міську ВЦА;
Попаснянську міську ВЦА;
Сєвєродонецьку міську ВЦА;
Щастинську міську ВЦА;
Станично-Луганську селищну ВЦА;
Ніжньотеплівську сільську ВЦА;
Широківську сільську ВЦА.
Було реорганізовано такі ВЦА:
міста Золоте і села Катеринівка шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
селища Новотошківське і села Жолобок шляхом приєднання до Гірської міської ВЦА;
села Кримське - до Гірської міської ВЦА;
міста Лисичанськ шляхом приєднання до Лисичанської міської ВЦА;
сіл Троїцьке і Новозванівка шляхом приєднання до Попаснянської міської ВЦА;
міста Сєвєродонецьк шляхом приєднання до Сєвєродонецької міської ВЦА;
сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Гребля і Пшеничне шляхом приєднання до Станично-Луганської селищної ВЦА;
міста Щастя шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА;
сіл Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине й Оріхово-Донецьке шляхом приєднання до Щастинської міської ВЦА.
Нагадаємо, 14 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА.