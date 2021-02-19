Націоналісти вимагають від РНБО завдати три удари по російській агентурі в Україні. ФОТО

У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де мало відбутися засідання РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Своєю вимогою активісти назвали завдати три удари по російській агентурі в Україні:

Інформаційний. Активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ", сайти "Вести" і "Країна". Кадровий. Активісти вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади". Зокрема Андрія Портнова, який згідно з розслідуванням ресурсу "Миротворець" виконував і виконує завдання російських спецслужб під псевдонімом "Казбек" і його оточення, які "забезпечують вплив на органи слідства та судову систему в інтересах іноземних агентів". Фінансовий. Активісти вимагають обрізати схеми фінансування діяльності колабораціоністів і спонсорів сепаратизму в Україні. За їхніми словами, влада повинна взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, яка йде на фінансування кримінального угруповання Юрія Іванющенка та Армена Горлівського", а також інші активи, які пов'язують із цими людьми.

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Також учасники акції передали на ім'я президента України, голови СБУ та Секретаря РНБО лист з переліком фізичних і юридичних осіб, які, за їхньою інформацією, причетні до фінансування тероризму та щодо яких вимагають застосувати санкції.

В акції брали участь представники Правого сектора, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. Бандери і "Невідомий патріот".