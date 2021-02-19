Рішення РНБО про введення нових санкцій ґрунтується на матеріалах СБУ, - Баканов
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати нинішнього засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат - основу для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.
Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, що здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.
Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії - тобто вводять інших юросіб.
Крім того, глава СБУ поінформував членів РНБО про інші напрямки захисту державної безпеки і протидії гібридній війні.
"Кожен із нас бачить вплив гібридної війни і її наслідки. Тому нам треба працювати на випередження. В цьому випадку наша сила - в системних діях на захист національних інтересів", - зазначив Баканов.