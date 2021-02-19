Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує рішення РНБО про розширення санкційного переліку, зокрема, нардепом Віктором Медведчуком і його дружиною Оксаною Марченко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"Особисто для мене це рішення - історична справедливість. На жаль, воно затрималося в часі. Петро Олексійович зробив усе, щоб Медведчук міг літати в Москву і вести свій бізнес в Україні. Те, що він не зміг зробити, зробила нова влада", - зазначив міністр.

Медведчук, як зазначив Ткаченко, "творець темників 2000-х, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої революції". "Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема, через нещодавно заборонені "телеканали". Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими і позиціонує себе "голубом миру". "Голубом", який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом", написав міністр.

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Він назвав рішення про запровадження санкцій політично виправданим. І нагадав, що проти Медведчука запроваджено санкції в США. "Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО - початок нової ери, коли ворога нарешті називають по імені", - наголосив Ткаченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.