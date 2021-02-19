Повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ, який займався фальсифікацією документів проти автомайданівців, - ДБР
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Під час розслідування зібрано докази та повідомлено про підозру колишньому інспектору дорожньо-патрульної служби ДАІ ГУ МВС України в м.Києві в незаконному перешкоджанні акціям протесту, а також службовій підробці документа.
"Згаданий правоохоронець у січні 2014 року склав офіційні документи, які були використані як доказ провини активіста у справі про адміністративне правопорушення, що призвело до незаконного притягнення учасника "Автомайдану" до адміністративної відповідальності та позбавлення його права керування транспортними засобами з метою унеможливлення продовження з його боку протестних акцій", - сказано в повідомленні.
Такі дії, на думку правоохоронців, повинні були зупинити інших активістів брати участь у цьому русі.