Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам

Члени РНБО підтримали введення санкцій проти Медведчука і Марченко "майже одноголосно".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За 14 км від нашого кордону на території Російської Федерації є один із нафтопереробних заводів, яким володіє пан Медведчук разом зі своєю дружиною і пан Козак разом зі своєю дружиною. І, відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів з цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців", - розповів він.

За словами Данілова, РНБО отримав достатньо доказів того, що таким чином діє терористичне угруповання, яке "свідомо допомагає бойовикам".

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"Була доповідь голови СБУ, було надано відповідні документи, які отримали всі без винятку члени РНБО. ... Голосування було майже одностайне. Одна людина, скажімо так, проголосувала з невеликим зауваженням", - додав Данілов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. В ОПЗЖ санкції проти Медведчука називають "репресіями".