Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"За 14 км від нашого кордону на території Російської Федерації є один із нафтопереробних заводів, яким володіє пан Медведчук разом зі своєю дружиною і пан Козак разом зі своєю дружиною. І, відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів з цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців", - розповів він.
За словами Данілова, РНБО отримав достатньо доказів того, що таким чином діє терористичне угруповання, яке "свідомо допомагає бойовикам".
"Була доповідь голови СБУ, було надано відповідні документи, які отримали всі без винятку члени РНБО. ... Голосування було майже одностайне. Одна людина, скажімо так, проголосувала з невеликим зауваженням", - додав Данілов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. В ОПЗЖ санкції проти Медведчука називають "репресіями".