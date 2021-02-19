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Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка

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Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка
Імпорт товарів з Росії в Україну в 2020 році скоротився на 35%, а з країн Співдружності незалежних держав (СНД) - на 29%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

"Це головна новина економічної геополітики", - написав Качка.

За його словами, СНД займає в структурі імпорту України 15,6%, а РФ - 8,4%. В експорті з України частка СНД становить 12,1%, а Росії - 5,5%.

Експорт в інші країни світу (поза СНД) був на рівні 99,9%. Імпорт торік скоротився на 6,2%, додав Качка.

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Домінуючим торговим партнером України є Європейський союз.

"На нього припадає 40,7% торгового обороту України, незважаючи на скорочення як імпорту (на 6,2%) так і експорту (на 11,3%)", - сказав торговий представник України.

Качка відзначив зростання експорту з України в Китай (на 98%), його частка в структурі української торгівлі становить 14,9% обороту (14,5% експорту і 15,4% імпорту).

Частка США не змінилася - 3,8% обороту, а Туреччини - "трошки виросла" і становить 4,7%.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    богдан, єрмак, татаров, портнов, вовк, вагнєровці, діра в бюджеті, провал вакцінації і щоденне обісралово-обісралово-обісралово... точно, ніякої зради
  • Super Gut
    Уже месяц как гонят электричество из *********, при этом в Украине простаивают атомные станции. Это бизнес на крови от зеленых мародеров, или еще нет?
  • esperansa002014
    Ну конечно, сократился! Эл-энергию начали покупать, Крюковский завод запчасти(колеса) из кацапстана начал возить, уголь из кацапстана, бензин, удобрения---было время до 19 года, когда действительно импорт-экспорт с рабсейкой уменьшался, а сейчас...
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