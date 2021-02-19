Лікарю військового госпіталю повідомлено про підозру у справі про 2,3 тис. дол. хабаря з учасника АТО за групу інвалідності, - прокуратура Києва
2 4417
В рамках розслідування кримінального провадження за фактом вимагання хабаря з учасника АТО в Клініці амбулаторної допомоги Національного військово-медичного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" повідомлено про підозру ще одному медпрацівникові (ч. 4 ст. 368-4 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Нагадаємо, 15 грудня 2020 р правоохоронці викрили "на гарячому" лікаря згаданої Клініки під час отримання 2300 доларів від учасника АТО за видачу йому довідки про встановлення другої групи інвалідності, одержаної внаслідок участі в бойових діях.
Під час проведення досудового розслідування встановлено причетність ще одного працівника Клініки до скоєння вказаного кримінального злочину, а саме лікаря-ординатора, яка у змові з іншою підозрюваною за грошову винагороду обіцяла вирішити питання про встановлення заявнику групи інвалідності.