Лікарю військового госпіталю повідомлено про підозру у справі про 2,3 тис. дол. хабаря з учасника АТО за групу інвалідності, - прокуратура Києва

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом вимагання хабаря з учасника АТО в Клініці амбулаторної допомоги Національного військово-медичного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" повідомлено про підозру ще одному медпрацівникові (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 р правоохоронці викрили "на гарячому" лікаря згаданої Клініки під час отримання 2300 доларів від учасника АТО за видачу йому довідки про встановлення другої групи інвалідності, одержаної внаслідок участі в бойових діях.

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Під час проведення досудового розслідування встановлено причетність ще одного працівника Клініки до скоєння вказаного кримінального злочину, а саме лікаря-ординатора, яка у змові з іншою підозрюваною за грошову винагороду обіцяла вирішити питання про встановлення заявнику групи інвалідності.