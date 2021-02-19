"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував введення санкцій проти Віктора Медведчука.
Як передає Цензор.НЕТ, своє ставлення до санкцій Кулеба розмістив у Фейсбуці.
Він зазначив: "Це було вчора. Але сьогодні після РНБО картинка знову актуальна". І опублікував популярну картинку з інтернету.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.