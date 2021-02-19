Новини

"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року".

32 249246
"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року".
Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що на найближчих засіданнях Ради ухвалять рішення, які дозволять повернути українському народові "все, що вкрали з 91-го року".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"І я, коли минулого разу сказав, що далі буде - повірте, далі буде. Далі будуть офшори, далі буде власність, далі буде все, що поцупили з 91-го року в українського народу - буде повернуто українському народу", - заявив Данілов.

Він докорив народним депутатам тим, що ті ніколи не займалися бізнесом, але декларують власність на 300-400 млн гривень.

"І, повірте, найближчим часом на наступних засіданнях РНБО ви побачите все більше і все цікавіше. І там будуть депутати, і там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Всі будуть повертати, і в тому числі - те, що стосується українських надр. Це буде окрема взагалі ситуація. Коли забрали все, що можна забрати, коли жодної копійки не сплачують до бюджета, і потім волають, що ми переживає за народ - не треба. Закінчились ті часи", - підсумував Данілов.

Читайте також: Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Навіть у Бєні з Ахметом щось заберуть?
  • Super Gut
    Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. С такой скоростью падения рейтинга, они и не такое понарасказывают.
  • Злой Карлик
    Землю-крестьянам, заводы-рабочим, деньги-евреям!
    "Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года". - Цензор.НЕТ 1926
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини