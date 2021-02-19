Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

орденом "За мужність" III ступеня

Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос

Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос

Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос медаллю "За військову службу Україні"

Свинарчук Олександр Олегович - капітан

Свинарчук Олександр Олегович - капітан медаллю "Захиснику Вітчизни"

Бучковський Артем Валерійович - матрос

Ромашко Владислав Олександрович - старший матрос

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