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Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно

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Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

  • орденом "За мужність" III ступеня
    Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос
    Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос
  • медаллю "За військову службу Україні"
    Свинарчук Олександр Олегович - капітан
  • медаллю "Захиснику Вітчизни"
    Бучковський Артем Валерійович - матрос
    Ромашко Владислав Олександрович - старший матрос

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