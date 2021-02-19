Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:
- орденом "За мужність" III ступеня
Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос
Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос
- медаллю "За військову службу Україні"
Свинарчук Олександр Олегович - капітан
- медаллю "Захиснику Вітчизни"
Бучковський Артем Валерійович - матрос
Ромашко Владислав Олександрович - старший матрос