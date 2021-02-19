Данілов: РНБО не збиралася вводити санкції проти Макеєнка і закривати "Прямий"

Жодних передумов для закриття телеканалу "Прямий" не існувало.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Оприлюднене напередодні звернення Петра Порошенка, в якому він заявив про загрозу телеканалу "Прямий", Данілов прокоментував так: "Мені дуже дивно чути, скажімо так. А на підставі чого? І нащо? І чому так турбується Петро Олексійович спільно з членом "Партії регіонів" Макеєнком? Що сталося? Ніяких підстав для того, щоб щось відбувалося, в апараті Ради безпеки і оборони не розглядалося".

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Слова Порошенка про те, що він отримав 18 повідомлень про те, що РНБО нібито планує ввести санкції проти Макеєнка і закрити телеканал "Прямий", Данілов прокоментував так: "Я не знаю, хто надсилав йому повідомлення. Якщо ви звернули увагу, то останнім часом жодної інформації щодо засідання РНБО в ЗМІ до проведення засідання РНБО не поступає. Як хтось там Петра Олексійовича шантажував - ну, може, він дарма витратив свої гроші? Я не знаю, нащо це було робити".

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