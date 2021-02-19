США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.
США більше не можуть "відкладати або робити мінімум" для вирішення проблеми зміни клімату на планеті, сказав 19 лютого європейським лідерам під час конференції з безпеки в Мюнхені президент країни Джо Байден.
Від США насамперед очікують рішення щодо скорочення шкідливих викидів від спалювання вугілля і нафти до 2030 року.
Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сподівається, що США стануть прикладом для наслідування. За його словами, понад 120 країн, включно з Китаєм, пообіцяли скоротити викиди вуглецю до 2050 року "до нуля".
Водночас у США знайшлися і противники повернення країни до договору.
"Повернення до Паризької угоди з клімату підвищить витрати американців на енергію і не вирішить проблему зміни клімату. Адміністрація Байдена поставить перед США нездійсненні цілі, тоді як Китай і Росія зможуть продовжувати працювати як зазвичай", - написав у Twitter член комісії з енергетики та природних ресурсів Сенату, республіканець Джон Баррассо.
США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди 4 листопада 2020 року. 45-й президент Дональд Трамп стверджував, що дотримання умов цієї угоди підірве економіку країни.
20 січня Джо Байден через кілька годин після вступу на посаду президента направив в ООН повідомлення про те, що США повторно приєднаються до Паризької кліматичної угоди.