Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються"

Секретар РНБО Олексій Данілов показав ведучому Савіку Шустеру фотографії тіла супротивника, ліквідованого захисниками України.

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов заявив, що жодна смерть захисника України не залишається невідомщеною.

"Якщо ви підійдете, я вам можу показати роботу наших хлопців, які відповідають, і відповідають за кожного убитого нашого солдата. Щоб ви розуміли. Якщо ви вважаєте, що там ніхто ні за кого не відповідає, то ви глибоко помиляєтесь. Ви у Верховній Раді знаходитесь і не розумієте, що там на фронті відбувається. Поїдьте, подивіться, поспілкуйтесь з хлопцями, вони вам розкажуть. За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються", - звернувся Данілов до учасників програми.

Читайте також: Данілов: Кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню

Ведучий Шустер запропонував йому продемонструвати фото всій аудиторії, але Данілов відмовився робити це, пославшись на те, що знімки - не для людей зі слабкими нервами.

Фото він показав самому Шустеру.

"Оце він. Росіянин", - пояснив Данілов.

"Так, відбувається це. Відбувається. Ну, на війні таке відбувається", - прокоментував Шустер.



