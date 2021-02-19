Мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлено в Івано-Франківську область, - ДСНС

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.