Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Цензор.НЕТ подає його спіч із невеликими купюрами.
"Питання закінчення війни знаходиться в кабінеті одної особи, прізвище її - Володимир Путін. До того часу, поки ця людина не прийме рішення закінчити війну на території України, яку вони ведуть вже 7 років, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Крапка. І що б ми з вами тут не робили, що б ми з вами тут не збиралися, що б ми з вами тут не говорили, єдина людина, яка може закінчити війну - це Володимир Путін. І ви все це свідомо знаєте. Це знає весь світ.
Вони прийшли до нас. Ми їх сюди не кликали, вони нам тут не потрібні. Я вже неодноразово... Заберіться, будь ласка, звідси! Це наша земля! Йдіть до себе! У вас там скільки завгодно землі. Ідіть і займайтесь своєю.
Вони прийшли до нас. Вони захопили наш Крим, вони захопили частину Донецької та Луганської області, вони тут перекаламутили все. Вони знищили життя незрозумілої кількості людей-українців тут і продовжують це робити. Як на них впливати?
Дивіться, ми можемо скільки завгодно засідань проводити. Але якщо в голові чоловіка - присилати снайперські групи, які відпрацьовують на наших хлопцях свої "вміння", після цього відправляються в Лівію, після цього відправляються в інші країни..."