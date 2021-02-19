Ослаблення карантину скасують, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко

Ослаблення карантинних обмежень в Україні може функціонувати лише за умови дотримання правил щодо карантину. В іншому випадку, їх скасують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми робимо все для того, щоб економіка і розважальний сектор функціонував в умовах карантинних обмежень. Але він може функціонувати тільки тоді, коли ми дотримуємося прописаних правил ... Ризик інфікування буде мінімальним. Якщо фіксуватимуться постійні порушення, ці заходи будуть відразу припинені відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні почне діяти з наступного тижня. Уже з 24 лютого вся країна перейде в "жовту зону", а потім, з урахуванням епідситуації, регіони можуть перейти в "зелену", "помаранчеву" або "червону" зони.

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