Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли йдеться про національну безпеку і захист України від ворога, як це роблять щодня українські воїни, то інші трактування і подвійне розуміння цього рішення неможливе: воно єдино правильне. Це рішення РНБО дасть можливість Україні просунутись у питанні захисту наших національних інтересів", - каже він.
Він наголосив, що фракція "Слуга народу" підтримує всі рішення РНБО, спрямовані на захист українського суверенітету, територіальної цілісності держави і на боротьбу з російською агресією.
"Якщо ми заглибимося в суть цього рішення, то зрозуміємо, що вона є абсолютно юридично виваженою і повністю відповідає всім процедурам і нормам у рамках компетенції РНБО. Думаю, відповідні укази президента про введення в дію цих рішень будуть опубліковані найближчим часом", - сказав Корнієнко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.