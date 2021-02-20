Новини

Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко

2 26535
Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко
У депутатській фракції "Слуга народу" вважають, що рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму є юридично виваженим і відповідає захисту національних інтересів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про національну безпеку і захист України від ворога, як це роблять щодня українські воїни, то інші трактування і подвійне розуміння цього рішення неможливе: воно єдино правильне. Це рішення РНБО дасть можливість Україні просунутись у питанні захисту наших національних інтересів", - каже він.

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" підтримує всі рішення РНБО, спрямовані на захист українського суверенітету, територіальної цілісності держави і на боротьбу з російською агресією.

"Якщо ми заглибимося в суть цього рішення, то зрозуміємо, що вона є абсолютно юридично виваженою і повністю відповідає всім процедурам і нормам у рамках компетенції РНБО. Думаю, відповідні укази президента про введення в дію цих рішень будуть опубліковані найближчим часом", - сказав Корнієнко.

Також читайте: "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • volley
    Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

    Між Скабєєвой та Мосійчук.
    Між "1+1" та "РТР".
    Між Венедіктовою та Портновим.
    Між Боцманом та Бєзлєром.
    Між Лєщєнком та Дубінським.
    Між Коломойським та Ротенбергом.
    Між Богданом та Сурковим.
    Між Кравчуком та Кравчуком.

    Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

    Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

    ***
    Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
    Бо так їм всім тоді було вигідно.

    Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

    Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

    На війні як на війні.
  • Алексей Достоевский
    А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
  • POWER 39709ae8
    ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини