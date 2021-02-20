Санкції проти Медведчука захищають національні інтереси, - "слуга народу" Корнієнко

У депутатській фракції "Слуга народу" вважають, що рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко за фінансування тероризму є юридично виваженим і відповідає захисту національних інтересів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про національну безпеку і захист України від ворога, як це роблять щодня українські воїни, то інші трактування і подвійне розуміння цього рішення неможливе: воно єдино правильне. Це рішення РНБО дасть можливість Україні просунутись у питанні захисту наших національних інтересів", - каже він.

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" підтримує всі рішення РНБО, спрямовані на захист українського суверенітету, територіальної цілісності держави і на боротьбу з російською агресією.

"Якщо ми заглибимося в суть цього рішення, то зрозуміємо, що вона є абсолютно юридично виваженою і повністю відповідає всім процедурам і нормам у рамках компетенції РНБО. Думаю, відповідні укази президента про введення в дію цих рішень будуть опубліковані найближчим часом", - сказав Корнієнко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.