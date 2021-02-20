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Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин

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Зеленський: Необхідно ухвалити закон про захист прав національних меншин
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне прийняття закону, який врегулює захист самобутності і рівноправності і національних меншин, що проживають в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо", – наголосив Президент.

Також, на його думку, прийняття такого закону зробить нацменшини в Україні рівноправними.

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Зазначається, що в законодавчій ініціативі щодо врегулювання правового статусу національних меншин на нараді під головуванням президента взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та народні депутати.

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Як зазначив Кулеба, такий законопроєкт допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема, в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

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Топ коментарі

  • belge
    ****, та вы ж и президенты, раз за разом, и депутаты поголовно.. Шо ещё не так? Учредить мацу национальным украинским блюдом?
  • Dima L
    Коли буде закон про захист національної більшості?
  • volley
    Абсолютно уверен, что гринпоц имеет ввиду именно это- защитить самую угнетаемую проклятыми бандеровцами национальную меньшину- вяликих руцких! Замучанные и замордованные в Украине руцкие требую перестать есть руцких младенцев, дать возможность этим сиротам думать на руцком языке (не дают же проклятые хохлы этого делать!) и вообще- изнечтожить всех угнетателей несчастных руцких- укров , ибо не фиг!
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