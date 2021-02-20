Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, - "слуга народу" Радуцький

Після отруєння школярок "дротаверином" депутати хочуть ввести відповідальність за продаж ліків неповнолітнім.

Про це "Радіо Свобода" сказав голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив необхідність таких обмежень низкою випадків, що сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

"Сьогодні до 22:00 буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", – розповів Радуцький Радіо Свобода.

Голова профільного комітету додав, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім, зауважив, що одна з пропозицій: прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків.

"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", – додав Радуцький.

Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі від п’яти до восьми років. За ці ж дії, скоєні повторно – від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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