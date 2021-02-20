Через підроблені довідки про відсутність COVID-19 відкрили два провадження, - Геращенко

Поліція відкрила два кримінальні провадження про підробку довідок про відсутність коронавірусу.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Перше кримінальне провадження реалізовано в грудні 2020 року з приводу підробки довідок, які продавали через інтернет охочим за 500 гривень. Другу реалізовано вчора - в Краматорську група шахраїв зробила наступне: українці йшли в туристичні агентства, і їм говорили здавати слину для ПЛР-тесту. Люди думали, що їм роблять реальний тест. Замість цього ніхто не робив, просто видавали довідку", - розповів Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що особам, які брали участь в цій шахрайської діяльності, пред'явлено підозру.

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"За підрахунками слідчих, за кілька місяців зловмисники заробили, можна сказати "з повітря", 150 000 грн. Це буде додано до матеріалів наступного кримінального провадження. Слідчі поліції зараз розробляють ще кілька злочинних груп", - підкреслив Геращенко.