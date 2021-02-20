Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик
За його словами, це рішення української влади має бути засуджено іншими країнами, які виступають за права людини, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.
Він також нагадав про рішення України щодо введення санкцій відносно трьох телеканалів.
Спікер Держдуми висловив думки, що всі ці події "стануть серйозним викликом для демократії".
"Такі дії вимагають негайного засудження з боку всіх країн, які вважають, що необхідно захищати фундаментальні права і свободи громадян", - сказав Володін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.