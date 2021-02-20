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Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик

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Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін прокоментував рішення Радбезу України про запровадження санкцій щодо глави політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука і його оточення.

За його словами, це рішення української влади має бути засуджено іншими країнами, які виступають за права людини, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Він також нагадав про рішення України щодо введення санкцій відносно трьох телеканалів.

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Спікер Держдуми висловив думки, що всі ці події "стануть серйозним викликом для демократії".

"Такі дії вимагають негайного засудження з боку всіх країн, які вважають, що необхідно захищати фундаментальні права і свободи громадян", - сказав Володін.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО ввела санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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Топ коментарі

  • Наглая Морда
    Вступятся Зимбабве, Венесуэла, Армения и прочие подобные клоуны
  • Olga A 6130c05e
    Какая же мерзкая вся эта русня...
  • Igor Lemke dd5e2437
    Хто б тo курва мукав тут про демократію ??
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