Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ
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Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при ООН в фейсбуці, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.
Майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.