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Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

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Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ
Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при ООН в фейсбуці, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.

Майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

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Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ 01

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Топ коментарі

  • Игорь Ворон
    Подавляющее большинство там с радостью побежало за новыми паспортами.
  • Василь Худотеплий
    Принуждали очередь разойтись, когда бланки заканчивались. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7763
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