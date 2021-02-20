Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє постійне представництво України при ООН в фейсбуці, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.

Майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Єнакієвому жителі вийшли на мітинг проти свавілля терористів "ДНР", - журналіст Казанський. ВIДЕО