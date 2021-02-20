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Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні

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Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні
У суботу, 20 лютого, в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Це день пам'яті за загиблими під час подій Революції Гідності в 2013-2014 роках.

Цей День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні", передає Цензор.НЕТ.

Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло свого апогею. 20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів Євромайдану. У списках Героїв Небесної Сотні 107 осіб, 47 з них загинули 20 лютого.

Список полеглих Героїв Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

Це день вшанування пам'яті за загиблими під час подій Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вічна пам'ять Героям..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Прокладено шлях незворотній,
    Життя мов примарний сон,
    На зміну Небесній Сотні
    Небесний летить Батальйон.
    З безодні кривавої пащі
    У світло святих небес
    Крила несуть найкращих
    До того, хто вже воскрес.
    Злітають за покликом пта́хи,
    Жертовно розрізавши час,
    Лезо відвівши пла́хи
    Від подиху кожного з нас.
    Скликає всевишня потреба
    До гурту небесних братів
    Тримати над нами небо,
    Щоб нам не зламати хребтів.
    Вкарбовує шлях незворотній,
    Поглядів в небо мільйон,
    На зміну Небесної Сотні
    Небесний летить Батальйон.
    Простіть і прощайте, Герої,
    Політ ваш - найтяжче з мірил…
    Міцніше тримайте зброю! -
    Чути з-під шелесту крил.
    Василь Ковтун
    11.07.2014р.
  • Тарапунька
    Героям слава!
    Вічна, світла пам'ять усім загиблим на Майдані за Україну!
    Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7984
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