Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ОП за підсумками наради у Зеленського

Сьогодні під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалася стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій і розвитку потужної системи національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, йшлося про те, що вже нині держава розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей процес включатиме створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках, поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, реінтеграцію дітей і молоді, напрацювання механізмів вирішення житлових проблем, забезпечення інформаційного суверенітету, доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також ішлося про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

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