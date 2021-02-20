Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП

Сьогодні, 20 лютого, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з обговорення стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час наради також обговорювалося розвиток потужної системи національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як підкреслюється, під час наради Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії. Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.

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