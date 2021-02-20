"Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Медведчука оприлюднила пресслужба ОПЗЖ.
"Українська влада на чолі із Президентом Зеленським показала своє справжнє обличчя. Після безпрецедентного і злочинного наступу на свободу слова, коли одним махом, без будь-яких юридичних підстав закрили відразу три опозиційні телеканали, без наявності будь-яких законних підстав ввели санкції проти їхнього власника, влада пішла шляхом установлення диктатури та узурпації влади", - обурюється він.
"Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів запровадили санкції. Як фахівець в галузі права можу сказати: всі ті санкції, які вводяться чинною владою щодо мене, моєї сім'ї, моїх соратників та журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду", - запевняє він.
"Але це у правовій або в умовно правовій державі. Однак те, що чинить сьогодні влада, можна назвати лише "торжеством" свавілля, анархії та беззаконня.
Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського розраховували, що я злякаюсь? ..Вони справді думають, що я зраджу своїм принципам...злякаюсь і втечу? Даремно. Не дочекаються! Боротьбу буде продовжено", - підкреслює політик.
Крім цього кум Путіна стверджує, що у влади нібито немає доказів щодо нього.
"Вони не можуть заявити мені законних та обґрунтованих претензій, тому що я завжди був і залишаюся законослухняним громадянином".
Крім цього він також пригрозив судом представникам української влади.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.