США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер

США мають найближчим часом відновити з Україною діалог з основних питань геостратегічного значення, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Успіх України залишається для Заходу стратегічно важливим, як ніколи раніше. Зараз настав час для Сполучених Штатів відновити свою участь і підтримку. Телефонна розмова секретаря Блінкена з міністром закордонних справ Кулебою була хорошим початком. Далі має бути дзвінок президента Байдена до президента Зеленського і початок оновленого стратегічного партнерства в усьому спектрі питань", – пише Волкер у своїй колонці на сайті "Центр аналізу європейської політики" (CEPA), опублікованій в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат зазначає, що офіційний Вашингтон зараз справедливо зосереджений на боротьбі з коронавірусом і пожвавленні економіки, на вирішенні питань расової та соціальної справедливості. Водночас питання національної безпеки у зв'язку зі зростаючою конкуренцією між "великим державами", зокрема між США та Китаєм, дедалі більше домінує в мисленні американців.

"Світ покладає велику надію на повернення до традиційних моделей залучення і лідерства США, але визнає, що новій адміністрації знадобиться час", – наголошує Волкер.

Водночас він додав, що в Україні зараз "зростає тривога", яку команда Байдена може легко розвіяти.

"Викладу це з української точки зору: президент Байден говорив із президентом РФ Путіним про Україну лише через тиждень після вступу на посаду, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 іншим главам держав", – пише дипломат.

Він додав, що в заяві Білого дому за результатами розмови з Путіним було зазначено, що президент Байден підтвердив підтримку США українського суверенітету. Однак, як пише Волкер, серед іншого не було зазначено, що США підтримують "територіальну цілісність" України.

"Така прогалина є критичною і вартою уваги в Україні, враховуючи продовження Росією окупації Донбасу та анексії Криму", – вважає колишній спецпредставник Держдепу США.

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Дипломат також згадав про порушення режиму припинення вогню на Донбасі, яке загострилося за останній місяць.

"Тільки цього тижня троє українських солдатів були вбиті мінометним обстрілом, здійсненим під контролем Росії. Зустрічі "Нормандського формату" зірвалися, і зараз відсутні серйозні переговори з примушення Росії до припинення агресії і відновлення миру і законного управління в Донецьку і Луганську", – зазначає дипломат.

За його словами, Україна "продовжує шукати чітких сигналів підтримки Заходу, які ще не надходили".

"На цьому тлі Сполучені Штати можуть зробити кілька речей, щоб продемонструвати постійну підтримку України і таким чином просунути інтереси США", – зазначає Волкер.

Першою такою річчю він називає плановану телефонну розмову Байдена - Зеленського, яка має відбутися якнайшвидше.

Як зазначає дипломат, обидва президенти "не мають ставати друзями за листуванням", але важливо встановити контакти на рівні глав держав, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн, оскільки для України це стало критично важливим.

Також колишній спецпредставник Держдепу у справах України закликає представника Білого дому висловити обурення пропозицією довіреної особи Кремля про те, щоб Росія анексувала Донбас.

"Це зондування ґрунту Кремлем незаконне на всіх рівнях. Це провокація, спеціально спрямована на Білий дім. І її легко відбити, якщо США відреагують", – наголошує Волкер.

Він додає, що державний секретар Блінкен має підтвердити дотримання США декларації Помпео від 25 липня 2018 року, в якій Сполучені Штати зобов'язалися "не визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

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Волкер також закликає США відновити "стратегічний діалог" з Україною з основних питань геостратегічного значення, згадуючи, що зустрічі державного секретаря і міністра оборони США з їхніми українськими колегами двічі на рік поставили це на правильні рейки.

Крім цього, дипломат проситиме адміністрацію Байдена знову почати наполягати на проведенні в Україні далекосяжних реформ і приєднанні до ЄС, МВФ та інших міжнародних союзів, щоб допомогти Україні впровадити далекосяжне антимонопольне законодавство.

Він пояснює, що США можуть допомогти Україні в цьому, "енергійно підтримуючи кримінальні справи, які вже порушено проти певних українських олігархів, і, співпрацюючи з Україною над удосконаленням ключових антикорупційних і правоохоронних установ, що досі не реалізували свій потенціал".

"Таку дорожню карту США можуть легко і ефективно впровадити. Але США повинні діяти швидко, оскільки сили, які виступають проти такого порядку денного, вже мобілізуються", – резюмує Волкер.