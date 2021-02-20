"Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді. АУДIО

Російський опозиціонер Олексій Навальний виступив із останнім словом під час розгляду його апеляції в Мосміськсуді про зміну умовного терміну на реальний у "справі Ів-Роше".

Аудіо-запис виступу Навального опублікував штаб опозиціонера, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін, як жонглер каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла, ось прямо так. Куди ти проти нас лізеш!? Ми можемо все, що завгодно зробити ... Бачать це і звичайні люди. Кожен думає: а якщо я зіткнуся з судовою системою, які шанси у мене?" - цитує опозиціонера його штаб.

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"Росія буде щасливою!" - зазначив Навальний під час свого виступу.

Як повідомлялося, сьогодні Мосміськсуд визнав законним рішення Симоновського суду зі зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.