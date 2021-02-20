Новини • Коронавірус і карантин

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости

6 07550
В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости
На Прикарпатті через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області. Стан здоров'я мандрівників будуть піддавати моніторингу і, в разі необхідності, доставляти в медустанови.

Про це йдеться в протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ та НС від 19 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я", - йдеться у протоколі засідання позачергової регіональної комісії ТЕБ і НС.

Тут зазначено, що на території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко

Відомо, що найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    І Буковель закриють?
    В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 786
  • Порохобандерівець
    Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.
    В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2152
  • Александр Петров b425c820
    В Буковеле тоже блокпосты поставят?!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини