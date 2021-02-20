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Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу

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Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу
Американська компанія Pfizer розраховує подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу. Зараз компанія виробляє близько 5 млн доз на тиждень.

Про це заявив глава Pfizer Альберт Бурла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Голос Америки".

Президент США Джо Байден має намір виконати обіцянку про поширення 100 млн доз вакцин в перші сто днів перебування на посаді.

"Нині ми розраховуємо, що зможемо забезпечити усіх американців вакцинами до кінця липня. Це не означає, що всі американці будуть щеплені, але буде доступна достатня кількість доз", - запевняє Байден.

Зараз в США щеплено менше 15% населення США, епідемія COVID-19 забрала майже 500 тис життів.

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Топ коментарі

  • Ybaldy
    Прально!
    Надо рубить бабули пока толпа верует)
  • Андрій Сокілко
    "від ковіду помирає 120-180 українцв"

    чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
    люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
  • Ybaldy
    Ну если вам хочется вакцинироваться от одной из тысячи разновидностей гриппа ( тем более ещё и непонятным шмурдяком), то флаг вам в руки.)
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