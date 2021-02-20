Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський

В Україні в поточному році нарешті почнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як доповів Главі держави міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проєктувально-будівельних робіт у поточному році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

"Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків", – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

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