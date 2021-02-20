317 громадян України минулого року попросили про притулок у Польщі

У 2020 році за міжнародним захистом до Польщі звернулося загалом майже 3 тис. іноземців, що значно менше, ніж в 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За даними Управління з питань іноземців, торік клопотання про надання міжнародного захисту у Польщі подало майже удвічі менше осіб, ніж попереднього року. У 2020 році таких заяв надійшло від 2,8 тис. осіб, а у 2019 році – від приблизно 4,1 тис.

За словами речника Управління з питань іноземців Якуба Дудзяка, у першій п’ятірці найчисельніше представлених країн походження іноземців були: Росія – 1283 осіб, Білорусь – 407 осіб, Україна – 317 осіб, Афганістан – 120 осіб і Таджикистан – 87 осіб.

Якуб Дудзяк підкреслив, що торік число іноземців, котрі просили статус біженця у країнах Європейського Союзу+, зменшилося до найнижчого від 2013 року рівня.

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За даними Європейського бюро підтримки надання притулку (EASO), торік міжнародний захист у країнах ЄС+, тобто в 28 країнах Євроспільноти та у Норвегії і Швейцарії, попросило 461,3 тис. іноземців. Це на 31 відсоток менше, ніж в 2019 році. Майже одна третя виданих рішень була позитивна.

За словами Управління з питань іноземців, зменшення числа клопотань пов’язане в основному із пандемією коронавірусу та введеними у багатьох державах обмежень на подорожі. Особливо це стосувалося заявників із країн, котрі можуть користуватися безвізовим рухом – на 36 відсотків менше справі, ніж в 2019 році.

Головними країнами походження іноземців, котрі зверталися за міжнародним захистом у країнах ЄС+, були: Сирія, Афганістан, Венесуела, Колумбія та Ірак.