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Поляки і британці могли завезти у "Буковель" нові штами COVID-19. Слід очікувати подальшого поширення вірусу, - лікар-інфекціоніст про спалах на Івано-Франківщині

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Поляки і британці могли завезти у "Буковель" нові штами COVID-19. Слід очікувати подальшого поширення вірусу, - лікар-інфекціоніст про спалах на Івано-Франківщині
Поляки і британці, побувавши на гірсько-лижному курорті "Буковель", могли завезти на Івано-Франківщину нові штами коронавірусу, в тому числі і "британський".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Obozrevatel" сказав лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта, коментуючи зростання кількості інфікованих на коронавірус в Івано-Франківській області.

"Чому так виросла захворюваність на Івано-Франківщині? Це результат непродуманої політики щодо відкриття Буковеля (гірсько-лижний курорт. – Ред), куди приїжджають не тільки українці, але й європейці. Там відпочивали поляки і британці, тому не виключено, що могли завезти нові штами вірусу, зокрема і британський".

За його словами, поки що нові випадки захворюваності ростуть не у всій Україні, а тільки в окремих областях - Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька і в Києві.

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"Оскільки у Буковель приїжджали люди з різних областей, можна очікувати поширення інфекції. Буде ще одне навантаження на систему охорони здоров’я і на медиків. Тому якщо ви чи хтось із ваших знайомих був у Буковелі, намагайтеся не контактувати з іншими", - додав лікар.

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    Могли, могли и марсиане, но завез один оманский Зедегенерат.

    Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7906
  • 5 копійок
    Цей дегенерат на власному прикладі показав що можна наплювати на вірус і всі попхнулись туди. Адже ми всі президенти.
  • Garry Grant
    Стадо долбо@бов. Ну негде правду деть. Иначе ведь не скажешь.
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