ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков

Дії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ведуть до радіаційного забруднення ґрунтових вод та масштабного екологічного лиха. Україна вже звернулася до МАГАТЕ з проханням направити групу експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупована частина Донбасу внаслідок дій Росії перебуває на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу. Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) причинами катастрофи називає забруднення повітря, ґрунту і води внаслідок вибухів великої кількості боєприпасів, затоплення промислових підприємств", - наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

Окремо він відзначив загрозу радіаційного забруднення, нагадав, що у 1979 році на території шахти "Юнком", яка розташована на окупованій частині Донеччини, радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачування води, і наразі радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води, повідомив віцепрем'єр.

"Україна звернулася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на ТОТ. До 2014 року там знаходилось понад 1000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи пропустять експертів російські окупаційні війська", - відзначив Резніков, додавши, що, крім цього, закриті десятки шахт, з яких також припинили відкачувати воду, а на об’єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми та не відбувається жодне очищення.

Також читайте: Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Звертаючись під час брифінгу до держав-членів ООН, Резніков підкреслив, що це штучно створена зона екологічного лиха з масштабними соціальними наслідками.