Новини

Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

3 24927
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков
Світова спільнота має посилювати тиск на Росію. Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

Про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив на брифінгу для країн ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб у Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - підкреслив він.

Також читайте: Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Хм e927b159
    Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
  • aleks kyb
    Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
  • Хм e927b159
    Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини