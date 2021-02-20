Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука і його соратників у Кремлі вважають "тривожним".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.

За словами Пєскова, в Кремлі стурбовані тим, що в Україні "набирає силу тенденція на політичні реакції".

"Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо: набирає силу реакційна тенденція в Україні ... Як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, неспокійніше стає на лінії зіткнення", - сказав він .

Пєсков зазначив, що в Кремлі стурбовані, чи не планує Україна вирішити питання Донбасу силовими методами.

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"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що керівництво Україна знову визнає за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив спікер Кремля.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.