Новини • Коронавірус і карантин

Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу

5 23835
Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу
11 машин після прибуття вакцини від коронавірусу розвозитимуть її до обласних складів, розташованих у різних регіонах країни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник голови МОЗу, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Спільно з регіональними координаторами провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики. Також, сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів", - зазначив Ляшко.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко (оновлено)

Крім цього Ляшко зазначив, що завтра відвідає Чернігівську область, щоб наочно переконатися в готовності складу мобільної бригади та лікарні, співробітники якої будуть вакцинувати першими.

Він уточнив, що мобільні бригади вже знають, скільки вакцин в конкретному закладі охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення щеплення всіх охочих у цій лікарні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    По вашему плану уже 5 дней как должна вовсю идти вакцинация. Ну и где?
  • Игорь Монахов
    .. план видать у них заборный !!! ох и дятлы ***... Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 640 уже в Зимбабве вакцинация идет полным ходом а у них только логистику подгоняют !! в ЗИМБАБВЕ *** уже все подогнали под план а тут..!!!
  • Володимир Сливка
    Ну в такому разі звинуватить і азіатських.Америкосів вже ЗЕ зробив винуватцями,МВФ тех зробив а тепер звинуватить в Індію.Кругом в бідах України винуваті всі окрім ЗЕ та його оточуючих.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини