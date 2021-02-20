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Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв

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Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв
Реформу державного концерну "Укроборонпром" розпочато, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1229 від 9 грудня 2020 року. В результаті трансформації ГК "Укроборонпром" у холдинг "Оборонні системи України" планується включити 65 підприємств.

Про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Концерн діє на виконання постанови Кабінету міністрів України № 1229 від 9 грудня 2020 року. Таким чином, зі складу Концерну вже виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права двох АТ. На сьогодні Укроборонпром налічує 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території. Ще два підприємства планується передати до Державного космічного агентства України.. . Тож велика реформа Укроборонпрому, яку доручив реалізувати Президент України Володимир Зеленський, фактично розпочата 21 грудня 2020 року підписанням наказу про корпоратизацію Концерну, триває згідно із дорожньою картою... Нагадаю, в результаті трансформації до холдингу "Оборонні системи України" планується включити 65 підприємств", - розповів Гусєв.

Також концерн передав Фонду держмайна вісім підприємств і корпоративні права на два АТ. Вони багато років не виконують оборонні замовлення, зазначив Гусєв. Ще вісім підприємств передадуть до Фонду держмайна для приватизації.

Гендиректор додав, що підприємства, які виводяться зі складу концерну, не вели фінансово-господарську діяльність, або були збитковими і мали негативні фінансові результати.

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Реформа Укроборонпрому почалася: його трансформують у холдинг Оборонні системи України, - глава концерну Гусєв 01
Реформа Укроборонпрому почалася: його трансформують у холдинг Оборонні системи України, - глава концерну Гусєв 02
Реформа Укроборонпрому почалася: його трансформують у холдинг Оборонні системи України, - глава концерну Гусєв 03

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!!)))
  • faust7808
    Прокладки- наше все !!!
  • Топ Ган
    Название придумали - уже полдела сделано... Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 6339
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