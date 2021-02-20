Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка потрапила під санкції РНБО, оголосила про вступ до складу ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в заяві, обулікованій на її ютуб-каналі.

Вона також стверджує, що нібито влітку 2003 року Зеленський із братами Шефірами та іншими артистами "завітав до мене додому з проханням про працевлаштування".

"Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на телеканалі "1+1". Сподіваюся, все було добре", - зазначила вона.

Вона також обурилася через запровадження щодо неї та її чоловіка санкцій.

"Мій чоловік - людина, якою я пишаюся. До вчорашнього дня я була тільки дружиною, другом, його тилом, матір'ю його дітей. Але ви змусили мене взяти політичну зброю і стати поруч із моїм чоловіком... Тепер замість одного Медведчука, ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю до партії ОПЗЖ, де своєю головною метою бачу захист від зеленого свавілля і беззаконня", - уточнила вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.