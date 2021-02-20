США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство

США підтримують зусилля України, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності країни за допомогою санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у твітері.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

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