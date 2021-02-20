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США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство

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США підтримують запровадження Україною санкцій проти Медведчука, - посольство
США підтримують зусилля України, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності країни за допомогою санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні, опублікованій у твітері.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

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Топ коментарі

  • Bor Moley
    В очередной раз убеждаюсь, США - наш надежный союзник, в отличие от продажной старухи Европы, которая кроме обеспокоенности ничем не помогает.
  • tom peter
    США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 231Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського - ми не знаємо. В ліцеї вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт або діти, що виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.! Зупиніть свавілля тилових пацюків!
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Самые лучшие санкции для *********** кума -- это три весёлых друга - табуретик, петелька и мыльце
    США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 9831
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