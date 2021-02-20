Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ: найближчим часом обвинувальний акт передадуть до суду
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Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
Про це Radio Farda заявив глава Судово-юридичної організації Збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.
Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Та наразі невідомо, чи будуть судові засідання відкритими.
Зазначимо, іранське слідство звинувачує десятьох осіб у причетності до катастрофи МАУ. Серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває лише одна людина.